Вопреки санкциям. Австрийцев заинтересовал один российский автомобиль

Российские «Нивы» заинтересовали жителей Австрии. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул Российской Федерации в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Внедорожники «Нива» в 2026 году представили на одном из форумов в Зальцбурге. Мероприятие адресовалось любителям охоты и другого отдыха на природе.

К стендам с российскими автомобилями подошли многие, отметил консул. Австрийцы интересовались возможностью приобрести надежные и неприхотливые внедорожники.

Черкашин отметил, что люди вели себя очень оживленно и задавали массу практических вопросов, детально расспрашивали представителей компании о технических характеристиках обновленных моделей.

Российская культура в целом вызывает у австрийцев глубокий интерес, добавил консул.

Внедорожник «Нива» действительно имеет давнюю и успешную историю присутствия в странах Западной Европы, включая Австрию, Германию и Францию. Советский полноприводный автомобиль завоевал популярность среди европейских фермеров, егерей, охотников и спасателей — не в последнюю очередь, благодаря своей уникальной проходимости, постоянному полному приводу, простоте конструкции и низкой стоимости обслуживания по сравнению с западными аналогами.

В Австрии и Германии до сих пор существуют специализированные дилеры и клубы любителей «Нив», которые ввозят российские внедорожники в индивидуальном порядке через третьи страны и дорабатывают их под местные требования.