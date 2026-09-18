Водителям разъяснили правила обгона тихоходов через сплошную линию

Верховный суд вынес решение, которое может избавить водителей от штрафа 7500 рублей или лишения прав за обгон трактора и другой тихоходной техники через сплошную линию. Об этом пишет сайт 110km.ru .

Теперь четко определено: если на дороге установлен знак 3.20 «Обгон запрещен», а впереди — настоящий тихоход, маневр может быть законным. Однако важно помнить, что тихоходом считается только транспортное средство, на котором заводом установлена максимальная скорость не выше 30 км/ч.

Знак 3.20 «Обгон запрещен» не распространяется на тихоходные транспортные средства, гужевые повозки, велосипеды, мопеды и мотоциклы без колясок. Но если знака 3.20 нет, сплошная линия остается непреодолимым барьером — статус тихохода сам по себе не дает права на обгон через разметку.

Если значение знака и разметки противоречат друг другу, водитель обязан руководствоваться знаком. Именно это правило и позволило Верховному суду признать обгон тихохода через сплошную линию законным при наличии знака 3.20. Но только если соблюдены все условия безопасности: впереди действительно тихоход, полоса встречного движения свободна, видимость отличная.

Обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе 100 метров к ним, на пешеходных переходах, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на поворотах, крутых подъемах и участках с ограниченной видимостью. Эти правила действуют для всех без исключения.

Нарушение правил обгона через сплошную линию грозит серьезными последствиями: штраф 7500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев по статье 12.15 КоАП РФ. Поэтому, если есть хоть малейшее сомнение — лучше не рисковать.