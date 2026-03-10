Водителям рассказали, как сократить расходы на топливо

Повышение цен на бензин заставляет водителей искать способы экономии. Редакция 110km.ru обсудила с экспертами методы, которые могут снизить расход топлива до 20%.

Один из ключевых факторов — стиль вождения. Резкие старты и частые торможения увеличивают потребление горючего. Плавная манера езды, при которой водитель постепенно набирает скорость и вовремя переключает передачи, считается более экономичной. На автомобилях с автоматической коробкой передач полезно использовать экономичный режим, если он предусмотрен производителем, написал Piter.TV.

Заранее оценивая дорожную ситуацию, можно также сэкономить топливо. При приближении к светофору или затору специалисты советуют не торопиться нажимать на тормоз, а позволить автомобилю замедляться на передаче. В большинстве современных машин в такой момент подача топлива временно прекращается.

Характер поездок тоже влияет на экономичность. Короткие маршруты менее выгодны: пока двигатель не прогреется, расход топлива может значительно увеличиться. Для небольших расстояний иногда разумнее воспользоваться общественным транспортом или прогуляться пешком. Если поездка необходима, лучше объединить несколько дел в один маршрут.

Лишний вес в багажнике и на крыше автомобиля увеличивает расход топлива. По оценкам специалистов, каждые дополнительные 100 килограммов могут добавить около 0,3 литра на 100 километров.

Не стоит забывать и о техническом состоянии автомобиля. Своевременная замена воздушного фильтра, свечей зажигания и моторного масла поддерживает нормальную работу двигателя и помогает сохранить оптимальный расход топлива.