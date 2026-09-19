Водителям рассказали, что признаки некачественного топлива могут проявиться не сразу

Если после посещения АЗС автомобиль стал вести себя неестественно, например, появились рывки и вибрация, это может указывать на плохое качество топлива. Судебный эксперт Елена Бирюкова отмечает, что признаки некачественного топлива могут проявиться не сразу. Об этом пишет «ТСН24» .

Симптомы обычно возникают после выработки остатков нормального горючего, через несколько километров. Среди них — потеря мощности, рывки, вибрация, плавающие обороты, детонация, затрудненный запуск, запах сероводорода в выхлопе, красноватый нагар на свечах.

Первое, что нужно сделать в таких случаях, — сохранить доказательства покупки. Подойдут кассовый или электронный чек, выписка по карте, сведения из приложения АЗС. Желательно сразу записать адрес АЗС, номер колонки, дату и время заправки, марку и объем топлива.

Затем топливо необходимо слить из бака в чистую сухую стеклянную или металлическую тару с герметичной крышкой. Отбираются минимум три пробы: для владельца, для АЗС и для экспертизы. Процедура проводится в присутствии незаинтересованных лиц (сотрудников СТО) либо представителя АЗС, с составлением акта отбора. Весь процесс желательно снимать на видео.