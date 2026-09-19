Водителям рассказали, что признаки некачественного топлива могут проявиться не сразу
Если после посещения АЗС автомобиль стал вести себя неестественно, например, появились рывки и вибрация, это может указывать на плохое качество топлива. Судебный эксперт Елена Бирюкова отмечает, что признаки некачественного топлива могут проявиться не сразу. Об этом пишет «ТСН24».
Симптомы обычно возникают после выработки остатков нормального горючего, через несколько километров. Среди них — потеря мощности, рывки, вибрация, плавающие обороты, детонация, затрудненный запуск, запах сероводорода в выхлопе, красноватый нагар на свечах.
Первое, что нужно сделать в таких случаях, — сохранить доказательства покупки. Подойдут кассовый или электронный чек, выписка по карте, сведения из приложения АЗС. Желательно сразу записать адрес АЗС, номер колонки, дату и время заправки, марку и объем топлива.
Затем топливо необходимо слить из бака в чистую сухую стеклянную или металлическую тару с герметичной крышкой. Отбираются минимум три пробы: для владельца, для АЗС и для экспертизы. Процедура проводится в присутствии незаинтересованных лиц (сотрудников СТО) либо представителя АЗС, с составлением акта отбора. Весь процесс желательно снимать на видео.