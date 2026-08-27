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    Водителям посоветовали ориентироваться не только на вязкость при выборе моторного масла

    При выборе моторного масла не стоит ориентироваться только на его вязкость, предупредил директор направления механического ремонта в автомобильной группе «Авилон» Константин Галаган в беседе с Авторадио.

    Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предостерегает автовладельцев от упрощенного подхода к выбору смазочных материалов, основанного только на показателях вязкости. По его словам, масла с одинаковыми маркировками могут кардинально отличаться по химическому составу и характеристикам. Использование неподходящей смазки чревато серьезными последствиями: образованием отложений внутри двигателя, повышенным износом деталей и сбоями в работе систем очистки выхлопных газов.

    Эксперт подчеркнул, что при выборе масла необходимо строго следовать рекомендациям автопроизводителя, учитывая не только вязкость, но и допуски, щелочное число, зольность и другие параметры качества. Кадаков настоятельно советует избегать экспериментов и не полагаться на многочисленные советы из интернета, предупреждая, что даже если двигатель сможет какое-то время работать на неподходящем масле, это продлится недолго и приведет к поломкам.