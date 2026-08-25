Водителям перечислили топ-6 самых экономичных новых авто в России

Редакция Авто Mail назвала шесть новых автомобилей с наименьшим заявленным расходом топлива среди моделей у официальных дилеров. В рейтинг вошли седаны и Citroen C5 X.

В рейтинг вошли новые автомобили с бензиновыми двигателями, которые официально продаются в России. Гибридные модели в список не включали.

Первое место занял Solaris HS. Версия с 100-сильным двигателем 1,4 литра и «механикой» потребляет 5,7 литра на 100 км. Седан с «автоматом» расходует 6,4 литра, а вариант с мотором 1,6 литра мощностью 123 л. с. — 6,3 литра.

Jetta VA3 с 112-сильным мотором и автоматической коробкой передач также показал расход 5,7 литра. Третьим стал Belgee S50: седан с 122-сильным атмосферным двигателем и механической коробкой расходует 5,8 литра.

Changan Eado Plus с 150-сильным турбомотором объемом 1,4 литра потребляет 6,2 литра. У Livan S6 Pro с двигателем 1,5 литра мощностью 147 л. с. заявленный расход составляет 6,3 литра.

Шестое место занял Citroen C5 X. Кросс-лифтбэк с 175-сильным турбомотором 1,6 литра расходует в среднем 6,4 литра топлива на 100 км.