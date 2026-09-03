Водителям назвали признаки неисправности автоматической коробки передач

Автоматическая коробка передач может предупреждать о неисправности шумом, утечкой масла и сбоями при переключении. Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, какие признаки характерны для вариатора и классического автомата, сообщает « Авторадио ».

Попов рассказал, что при неисправности вариатора в масле может появиться металлическая стружка или пудра. Еще один признак — автомобиль набирает скорость непропорционально нажатию на педаль газа.

У классической автоматической коробки с планетарными редукторами поломка чаще происходит резко. Водитель может заметить, что одна из передач не включается после разгона. Причиной могут стать поврежденные фрикционы или шестерни.

На неисправность также указывают красноватые или коричневые масляные пятна под автомобилем, металлический скрежет, гул или вой во время движения. Такие звуки могут говорить о поломке внутренних механизмов, в том числе подшипников. Эксперты советуют не откладывать диагностику: ремонт автоматической коробки обычно обходится дорого.