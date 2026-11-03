Водителям назвали ошибки при покупке автомобильного компрессора

При выборе автомобильного компрессора покупатели часто ориентируются на максимальное давление, хотя для легковых шин важнее реальная производительность. Об этом сообщил URA.RU .

Рабочее давление в шинах легкового автомобиля обычно составляет 2,0–2,5 бар, поэтому модели с заявленными 10–12 бар редко оправдывают переплату. Для обычного седана достаточно прибора с максимальным давлением от 4 бар, для внедорожника — до 7–10 бар.

Вторая ошибка — экономия на производительности. Дешевый компрессор на 10–15 л/мин накачает колесо R16 за 15–20 минут. Для легковых авто комфортный минимум — 30–35 л/мин, для кроссоверов и шин R17–R18 — 40–50 л/мин.

Мощные модели на 50–60 л/мин рекомендуется подключать к клеммам аккумулятора, а не через прикуриватель, чтобы избежать перегрева проводки. Для повседневного использования удобнее цифровой манометр с точностью около 0,1 бар, так как погрешность стрелочного в 0,2–0,3 бар влияет на износ шин.