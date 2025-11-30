Водителям дали рекомендации по уходу за автомобилем во время холодов

Зимний период связан с повышенной нагрузкой на автомобиль, поэтому подготовку к холодам важно проводить заблаговременно. Пока не наступили устойчивые морозы, стоит уделить внимание ключевым техническим узлам машины, которые зимой сталкиваются с серьезными испытаниями, написал сайт gorod55.ru .

Teboil совместно с официальным дилером Порше подготовил перечень мер, которые помогут владельцам автомобилей встретить зиму во всеоружии.

Начать следует с обслуживания двигателя и аккумулятора. Для двигателя важно своевременно заменить моторное масло и фильтр, чтобы обеспечить легкий запуск и стабильную работу в холода. Аккумулятор также требует проверки, в морозную погоду его емкость снижается, что может затруднять запуск двигателя. Затем необходимо убедиться в исправности тормозной жидкости, которая со временем может накапливать влагу, ухудшая эффективность торможения.

По мнению Евгения Давыдова, директора по послепродажному обслуживанию Порше Центра Рублевский, важным фактором защиты двигателя зимой является выбор моторного масла, которое работает в широком диапазоне климатических условий, обеспечивает легкий пуск и защищают двигатель даже при экстремальных нагрузках, а также соответствует европейским стандартам качества.