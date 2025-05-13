Водителей призвали выбирать крытые парковки для защиты автомобилей от солнца

Ультрафиолет негативно влияет на автомобили, вызывая ухудшение внешнего вида кузова и внутренних элементов салона. Покрытие теряет цвет, появляются трещины, провоцирующие коррозию металла, а детали интерьера становятся ломкими и теряют форму. Общественная Служба Новостей рассмотрела основные меры, помогающие минимизировать воздействие солнечных лучей на машину.

Правильный выбор мест для парковки

Прямые солнечные лучи способны повредить элементы машины даже за короткое время. Парковка в тени — одно из лучших решений для снижения негативного влияния ультрафиолета.

Естественная тень деревьев

Деревья создают естественный барьер от солнца, но важно правильно выбрать тип дерева. Хвойные растения выделяют смолу, которая липнет к поверхности авто и сложно выводится, плодовые привлекают птиц, чьи экскременты содержат кислоту, разрушающую лакокрасочный слой. Лучший вариант — паркование под тенистыми лиственными породами вроде дуба или клена, создающими равномерную рассеянную тень.

В городе предпочтение отдавайте местам возле больших строений, обеспечивая себе постоянное затенение хотя бы частью суток. Старайтесь размещать машину на северной стороне улиц, так как эта сторона чаще бывает в тени.

Крытые парковки

Идеально подойдет гараж, но не у каждого владельца есть такая возможность. Альтернативой станет конструкция типа навеса из поликарбоната с защитой от УФ-излучения. Этот материал пропускает минимальное количество светового потока и предотвращает чрезмерный нагрев поверхностей.