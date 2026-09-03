Водителей призвали проверить шины перед осенними дождями
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков посоветовал водителям осенью учитывать прогноз погоды и состояние автомобиля. Особое внимание он рекомендовал уделить шинам, сообщает Авторадио.
Во время дождя изношенный протектор хуже отводит воду, поэтому повышается риск аквапланирования. Специалисты рекомендуют использовать шины с глубиной протектора не менее 4 мм. При износе до 1,6 мм автомобиль может потерять сцепление с дорогой уже на скорости около 75 км/ч.
Кадаков отметил, что менять летние шины на зимние заранее не нужно, однако их состояние следует оценить. Изношенная резина заметно хуже держит автомобиль на мокром и скользком покрытии.
Дополнительную опасность создают мокрые листья на дороге и сокращение светового дня. Перед сезоном дождей автомобилистам также советуют проверить тормозную систему, стеклоочистители и светотехнику, поскольку осенью видимость на дорогах ухудшается.