Водителей призвали проверить шины перед осенними дождями

Во время дождя изношенный протектор хуже отводит воду, поэтому повышается риск аквапланирования. Специалисты рекомендуют использовать шины с глубиной протектора не менее 4 мм. При износе до 1,6 мм автомобиль может потерять сцепление с дорогой уже на скорости около 75 км/ч.

Кадаков отметил, что менять летние шины на зимние заранее не нужно, однако их состояние следует оценить. Изношенная резина заметно хуже держит автомобиль на мокром и скользком покрытии.

Дополнительную опасность создают мокрые листья на дороге и сокращение светового дня. Перед сезоном дождей автомобилистам также советуют проверить тормозную систему, стеклоочистители и светотехнику, поскольку осенью видимость на дорогах ухудшается.