Водителей призвали пересесть на общественный транспорт во время снегопадов
Автоэксперт Роман Солдатов в интервью RT посоветовал водителям пересесть на общественный транспорт, если они уже сменили резину на летнюю.
«Если шины уже сменили на летние, то настоятельно рекомендую воспользоваться общественным транспортом. Рисковать не стоит», — отметил он.
По словам специалиста, в случае оставшейся зимней резины на колесах следует быть аккуратными на дорогах. Автовладельцам с летними шинами лучше вообще воздержаться от поездок.
Водителям с зимними шинами эксперт посоветовал минимизировать перестроения, исключить обгоны и соблюдать дистанцию, так как тормозной путь увеличивается на льду или в слякоть.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала продолжение снегопадов в столице до середины недели.