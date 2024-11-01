Водителей предупредили об опасности на дорогах Тюменской области из-за непогоды

В пятницу, 1 ноября, в Тюменской области обещают плохую погоду с мокрым и дождем. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Там отметили, что из-за погодных условия дороги будут очень скользкими, что повышает вероятность аварий. Водителей попросили отказаться от опасных маневрах, соблюдать увеличенную дистанцию и не превышать скорость.

В ведомстве также отметили, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в несколько раз.