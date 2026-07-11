Водителей предупредили об ограничениях в центре Москвы 11 июля

В субботу, 11 июля, в центре Москвы ограничат движение транспорта в связи с проведением парада ретротранспорта. Сроки и адреса перекрытий сообщила пресс-служба столичной мэрии.

До 18:00 автомобилисты не смогут проехать по Белгородскому проезду, от Покровки до Чистопрудного бульвара.

С 6:30 до 18:30 закроют Чистопрудный бульвар на участке от Покровки до Мясницкой при движении в сторону Мясницкой, а с 10:00 до 18:00 — в обратном направлении.

С 8:30 до 12:00 перекроют участки Садовнического проезда — от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от этого дома до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24 на Овчинниковской набережной.

В промежутке с 11:30 до 12:30 на 10 минут закроют движение от Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на самом мосту, в Устьинском проезде до Яузской улицы, на Яузском бульваре до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре до Покровки.

Помимо перекрытий до 20:00 будет запрещена стоянка на Чистопрудном бульваре (от Покровки до Мясницкой) и в Белгородском проезде (от Покровки до Чистопрудного бульвара).

Ранее пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что в тот же день перекроют движение на участке Крылатской улицы в Москве. Ограничение введут в связи проведением Первенства России триатлону.