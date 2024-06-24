Водителей оставят без прав за незаконное использование знака «Инвалид»

Фракция ЛДПР разработала законопроект о лишении прав за наклейку «Инвалид»

Фото: РИА «Новости»

В России предложили ужесточить наказание за безосновательное использование знака «Инвалид» в автомобилях. Фракция ЛДПР отправила законопроект о штрафах и лишении прав на заключение правительства, сообщило РИА «Новости».

«У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак „инвалид“ в своих целях — например, для бесплатной парковки», — объяснил один из авторов проекта Ярослав Нилов.

Депутаты подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За установку знака «Инвалид» без разрешения уже предусмотрели штрафы на сумму пять тысяч рублей для физлиц, 20 тысяч для должностных и 500 тысяч для юридических.

Либерал-демократы предложили ввести более жесткое наказание за повторное нарушение правил, например, штраф в 10 тысяч рублей с лишением прав от одного до трех месяцев и конфискацией предмета нарушения для водителей - физлиц. Должностных лиц предложили штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией машины, юридических — на миллион рублей с лишением авто.

Отрегулировать использование подержанных автозапчастей предложил в мае Минпромторг. Для этого разработали поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

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