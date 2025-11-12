Водителей легковых машин начали штрафовать на сумму до 600 тыс. из-за фур

Владельцы фур начали прибегать к мошеннической схеме, в результате которой штрафы за перевес или превышение габаритов получают водители легковых автомобили. Об этом сообщили «Известия» .

Перед заездом на весовые пункты на грузовики вешают номера-дублеры, совпадающие с регистрационными знаками легковушек. Схема позволяет «перебросить» штраф на простых автовладельцев.

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский пояснил, что дублирование номеров — повторение реальных регистрационных знаков с автомобилей из других регионов.

«Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)», — уточнил он.

С подобным мошенничеством в мае столкнулся автомобилист из Омска. На его универсал Chevrolet Lacetti выписали административное постановление из Ространснадзора. В документе легковушку определили как шестиосный автопоезд высотой 4,79 метра и прикрепили фото с изображением ягача Kenwort Т200.

Мужчину оштрафовали на 600 тысяч рублей за перевозку крупногабаритного груза. Постановление он смог отменить только через суд.

По мнению специалистов, за 2024–2025 годы число случаев, когда номера при прохождении АПВГК скрывают или дублируют, заметно выросло. Способствует этому экономика перевозок: при работе на минимальной марже транспортники больше зарабатывают на перевесе.

Когда штрафы с АПВГК приобрели массовый характер, перевозчики придумали другой способ сохранить прибыль — проходить контроль по подложным номерам с легковых авто.

Поймать их за руку сложно, объяснил президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин: на пунктах АПВГК ни Ространснадзор, ни МВД частым контролем не занимаются — все работает в автоматическом режиме.

«После проезда пункта дальнобойщики снимают дубликаты и возвращают подлинные регистрационные знаки», — пояснил он.

Подложный номер камеры считывают корректно, но система не распознает, что он числится за легковушкой.