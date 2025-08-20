Власти Петербурга сообщили о спонсировании кикшерингом транспортной инфраструктуры

В Северной столице кикшеринговые компании будут участвовать в развитии транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по транспорту города.
Заместитель председателя объединения Михаил Казаков заявил, что кикшеринг-компании «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» заключили соглашение с администрацией Петербурга. Согласно документу, часть доходов от проката индивидуальных средств мобильности будет поступать в бюджет города. Эти средства направят на развитие транспортной инфраструктуры, в частности, на расширение сети велодорожек.
По оценкам комитета, в этом году кикшеринговые компании отчислят в бюджет около 37 миллионов рублей, добавила радиостанция Sputnik.
