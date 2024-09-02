VGV: кроссоверы китайской компании будут стоить в РФ от 2,15 млн рублей
Стоимость кроссоверов китайского бренда VGV в РФ будет начинаться от 2,15 миллиона рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные компании.
За соответствующую сумму можно приобрести младшую модель VGV U70 Pro в пятиместном исполнении. Она оснащена мотором 1,5 мощностью 143 лошадиных сил и шестиступенчатой МКП.
При сдаче старого автомобиля предусмотрены скидки. С учетом «трейд-ин» цена U70 Pro может составить 2,05 миллиона рублей.
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