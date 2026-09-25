В Шушарах выпустили 323-й автомобиль Senat 900

С конвейера завода в Шушарах сошел 323-й автомобиль Senat 900. В 2028 году на площадке планируют начать выпуск модели Senat 1000. Об этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил в мессенджере, пишет gazeta.spb.ru .

По словам Полякова, официальный старт объекта состоялся на полях ПМЭФ-2026. Завод планомерно наращивает объемы производства, сейчас на линии идет сборка модели Senat 900.

В перспективе линейка бренда пополнится еще кроссовером на собственной платформе. Вице-губернатор добавил, что в Петербурге уже перезапущены все автозаводы, оставленные иностранными компаниями.

Дальнейшие планы по развитию автопрома включают создание НИОКР-центра и локализацию компонентной базы на территории ОЭЗ.