В «СберАвто» посоветовали сформировать колею для машины, оказавшейся в снежном плену

Эксперты «СберАвто» в беседе с RT поделились рекомендациями, как правильно освободить машину из снежного плена.

Специалисты посоветовали сначала расчистить снег вокруг автомобиля.

«Важно освободить пространство перед и за колесами, убрать плотный наст из-под бамперов и полностью очистить колесные арки», — отметили эксперты.

Они также рекомендовали сформировать колею. Необходимо спокойно убрать сугроб и создать пологий выезд с укатанной поверхностью. Такой подход снижает вероятность пробуксовки.

