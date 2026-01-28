В «СберАвто» посоветовали сформировать колею для машины, оказавшейся в снежном плену
Эксперты «СберАвто» в беседе с RT поделились рекомендациями, как правильно освободить машину из снежного плена.
Специалисты посоветовали сначала расчистить снег вокруг автомобиля.
«Важно освободить пространство перед и за колесами, убрать плотный наст из-под бамперов и полностью очистить колесные арки», — отметили эксперты.
Они также рекомендовали сформировать колею. Необходимо спокойно убрать сугроб и создать пологий выезд с укатанной поверхностью. Такой подход снижает вероятность пробуксовки.
