Кроссовер Omoda C5 нового поколения появится в России весной

Компания Chery Automobile объявила о скором старте продаж нового поколения компактного кроссовера Omoda C5 на российском рынке. Автомобили появятся в автосалонах в марте 2026 года. Новинка построена на платформе популярного внедорожника Jac J6, что обеспечивает надежность и комфорт вождения, написали «Известия» .

Автомобиль выполнен в стилистике премиального седана Chery Tiggo 8 Pro Max, обеспечивая комфорт и престиж владельцу. Интерьер оснащен современными мультимедийными системами и оборудованием, удобным управлением и удобными сиденьями.

Технические характеристики новинки впечатляют: увеличенная колесная база, мощные двигатели, надежные автоматические трансмиссии и система полного привода обеспечивают уверенное передвижение в городских условиях и за городом. Компания уверена, что новый кроссовер привлечет внимание потребителей и займет лидирующее место на российском рынке компактных внедорожников.