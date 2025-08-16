В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав

С 1 сентября в России в два раза увеличится госпошлина за получение водительских прав. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«Выдача водительского удостоверения была две тысячи рублей, а будет составлять четыре тысячи рублей. Выдача номеров на мотоцикл и прицепы была полторы тысячи рублей, станет — 2250 рублей», — сказал он.

Также с 1 сентября вырастет госпошлина за выдачу пластикового СТС: с полутора до 4,5 тысячи рублей. Выдача водительских прав нового поколения подорожает вдвое, с трех до шести тысяч.

Возрастет и пошлина за выдачу госномера на автомобиль. Сейчас сумма составляет две тысячи рублей, а станет на тысячу больше.

Ранее стало известно, что с 1 сентября за непредоставление дороги транспортному средству с включенными световыми и звуковыми сигналами водителей начнут штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей.