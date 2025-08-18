В России отметили возвращение ретроавтомобилей в моду

Старые машины привлекают внимание коллекционеров и молодых автолюбителей. На рынке растут цены на модели, которые еще недавно считались устаревшими. Портал 110km.ru отмечает, что интерес к классическим автомобилям вызван несколькими причинами.

Во-первых, у старых машин есть характер. Mercedes W123 и BMW E30 дарят эмоции, которых лишены современные авто, переполненные электроникой и системами помощи водителю.

Во-вторых, ретроавтомобили — часть культурного наследия. Lada 2101 и 2107 стали символом эпохи. Их реставрируют, тюнингуют и используют в фотопроектах. На Западе такие машины подчеркивают ностальгию и стиль, привлекая внимание дизайнеров и блогеров, написал Piter.TV.

Важно и то, что восстановление старых автомобилей — альтернатива массовому потреблению. Владельцы дают технике вторую жизнь, а проекты по установке электродвигателей в классические кузова становятся все популярнее.