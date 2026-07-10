В России зафиксировали спрос на перевод автомобилей на газ на фоне перебоев с бензином

Из-за роста цен и перебоев с поставками бензина все больше россиян переводят свои автомобили на газовое топливо. Это привело к значительному увеличению спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО), написал сайт pravda-nn.ru .

По данным Национальной газомоторной ассоциации, спрос на ГБО вырос на 35% по сравнению с мартом — апрелем этого года. В результате сервисы по установке оборудования оказались перегружены заказами. В некоторых случаях ожидание установки растянулось на несколько месяцев, а стоимость переоборудования составила в среднем от 50 до 80 тысяч рублей без учета оформления документов.

В Нижнем Новгороде специализированный сервис «Мир ГБО» сообщил, что оборудование закончилось, а новые поставки ожидаются не раньше середины августа. Специалисты пока не могут назвать будущую стоимость установки, так как поставщики предупреждают о росте цен, а сроки поставок сдвигаются.

По словам сотрудников сервиса, подобный ажиотаж наблюдается впервые.

«Это первый раз происходит из-за того, что спрос вырос. Не справились просто — не было столько оборудования», — пояснила менеджер отдела продаж компании «Мир ГБО».