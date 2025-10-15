В Роскачестве посоветовали жителям Центральной России проводить замену автомобильных шин в октябре

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил RT , что замена шин должна происходить не по дате в календаре, а при устойчивом снижении среднесуточной температуры.

Эксперт посоветовал запланировать посещение сервиса, когда столбики термометров держатся на отметке ниже +5 градусов.

«При такой температуре летняя резина начинает „дубеть“, теряя эластичность. Это приводит к резкому ухудшению сцепления с дорогой и значительному увеличению тормозного пути», — пояснил специалист.

По его словам, в центральной части России оптимальный период для замены — октябрь, а на юге страны — ноябрь. В северных регионах и Сибири переход на зимнюю резину должен быть завершен как можно раньше.