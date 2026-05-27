В профсоюзе таксистов подчеркнули, что выделение каршеринга в отдельный вид транспорта может защитить компании

В России предложили закрепить понятие каршеринга в законодательстве как самостоятельный вид транспорта. Это может помочь решить ряд проблем, с которыми сталкиваются как пользователи, так и каршеринговые компании. Ситуацию в беседе с ИА НСН прокомментировал глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Отсутствие четкого положения о месте каршеринга в действующем законодательстве приводит к правовым коллизиям и недопониманию. Грэк отметил, что требования государства к автомобилям каршеринга не всегда исполняются каршеринговыми организациями. Это создает сложности для бизнеса и пользователей.

Эксперт подчеркнул, что выделение каршеринга в отдельный вид транспорта и прописание всех нюансов может защитить компании от недобросовестных водителей, а граждан — от необоснованных штрафов со стороны каршеринговых компаний.