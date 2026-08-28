В поездах «Аврора» и «Буревестник» установят усилители связи и интернета

В поездах «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом, до конца 2026 года установят усилители сотовой связи и интернета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные МТС и РЖД.

Аналогичным оборудованием планируют оснастить и составы «Буревестник» на маршруте Москва — Нижний Новгород. Проект запустили МТС совместно с Федеральной пассажирской компанией. Следом за ними решения тестируют «Билайн», «МегаФон» и Т2.

В «Сапсанах» после установки оборудования уверенный сигнал получили 55% пассажиров, а в опытной «Авроре» 4G был доступен на 96% пути.

Однако эксперты отмечают, что репитеры транслируют внутрь вагона то, что ловят снаружи: если базовой станции вдоль путей нет, усиливать нечего.

В РЖД признали, что сотовая связь сейчас покрывает лишь около 30% российских железных дорог. Основные барьеры — затраты на строительство вышек и низкая окупаемость.

Ранее РЖД анонсировали запуск ультрасовременных двухэтажных поездов по маршруту Москва — Ярославль.