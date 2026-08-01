В Петербурге перекроют центр в начале августа из-за триатлона, съемок и Дня ВДВ

1 августа на Крестовском острове пройдут соревнования по триатлону. С полуночи до 14:00 движение закроют по Южной и Северной дорогам, Теннисной, Велосипедной, Футбольной и Центральной аллеям. На Северной дороге также запретят остановку транспорта.

2 августа из-за мероприятий ко Дню Воздушно-десантных войск ограничения введут в центре. На Миллионной улице остановка будет запрещена с полуночи до 10:00, а с 10:00 до 13:30 перекроют Миллионную улицу и проезд вдоль Марсова поля.

С 1 по 8 августа ограничения затронут участок набережной Фонтанки от Вознесенского проспекта до Обуховской площади, где снимают художественный фильм. Движение закроют 2 августа с 5:00 до 23:59, 3 августа с 11:00 до 23:59 и 8 августа с 10:00 до 19:00. В эти дни поэтапно запретят и остановку транспорта.