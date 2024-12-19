В первые три месяца работы фуникулера в Нижегородском кремле на нем прокатились более 91 тысячи человек

Более 91,9 тысячи человек воспользовались фуникулером в Нижегородском кремле за первые три месяца работы. Об этом сообщил RT со ссылкой на управление делами правительства региона.
Об этом сообщили в управлении делами правительства региона.
Фуникулёр был запущен 15 сентября 2024 года и соединил площадь Народного единства и Рождественскую улицу с Нижегородским кремлём. Пропускная способность в одном направлении составляет 120 человек в час.
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