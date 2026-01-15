В Общественном совете по развитию такси оценили идею о льготном транспорте для многодетных

В России рассматривается возможность введения льготного такси для семей с детьми, однако возникает важный вопрос подготовки водителей, участвующих в программе. Эксперты считают, что простого предоставления транспортного средства недостаточно, необходимо организовать специальную подготовку водителей, способных качественно и ответственно перевозить пассажиров с особыми нуждами. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» .

Руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Катерина Киселева подчеркнула важность оснащения автомобилей специальными детскими креслами и оборудованием для транспортировки колясок. Она также предложила внедрение специализированных курсов для таксистов, чтобы подготовить их к безопасной перевозке детей и членов семьи с особенностями здоровья, написала «ТСН24».

Такое нововведение обеспечит дополнительный комфорт и безопасность семьям с детьми, повышая привлекательность социального такси как удобной альтернативы обычному транспорту. Важно отметить, что программа должна сопровождаться финансовыми вложениями для приобретения специального оборудования и организации необходимых мероприятий по обучению персонала.