В Нижегородской области установят 66 новых автобусных остановок

В Нижегородской области в 2026 году обустроят 66 остановочных площадок с современными павильонами на региональных дорогах. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает НИА «Нижний Новгород» .

Больше всего остановок — 11 — установили на дороге Шахунья — Туманино — Фадька — Малиновский. Здесь также отремонтировали свыше 15 километров трассы.

В Городецком округе на дороге Галанино — Городец до поселка Судоверфи обустроили 20 остановок. Еще восемь появились на трассе Городец — Ковернино в населенных пунктах Бриляковского и Ковригинского сельсоветов. Две площадки обновили на дороге Белая — Федурино — Вороново — Соболиха, включая деревню Соболиха.

Старые павильоны заменили стеклянными, установили бордюры, скамейки и урны, а посадочные площадки выложили брусчаткой. На каждой остановке разместили табличку с названием. Стоимость контракта превысила 19,4 млн рублей.

Исполняющий обязанности директора Главного управления автомобильных дорог региона Александр Денисов уточнил, что власти также устанавливают освещение и светофоры, обустраивают переходы, наносят разметку и монтируют барьерные ограждения.