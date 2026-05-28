В Москве усилят контроль за городским транспортом

В Москве специалисты Службы линейного контроля ГКУ «Организатор перевозок» каждый день проводят тщательную проверку городского транспорта и объектов транспортной инфраструктуры. С начала 2026 года они уже осуществили осмотр всех транспортно-пересадочных узлов в 11 округах Москвы, написал DailyMoscow .

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что ежедневно на линии работают 215 специалистов. Они следят за состоянием более чем 5 тысяч транспортных средств и более 60 инфраструктурных объектов.

Под контролем службы находятся автобусы, электробусы, трамваи, поезда метро, МЦК, МЦД, а также электросуда и «Аэроэкспресс».

Сотрудники проверяют санитарно-техническое состояние транспорта, исправность климатических систем и соблюдение требований пожарной безопасности.

Кроме того, специалисты следят за состоянием остановок, дорожной разметки, светофоров, дорожных знаков и кабин регулировщиков. Особое внимание уделяется доступности инфраструктуры для маломобильных пассажиров.