В Москве скорректировали цены на проезд в городском транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте Москвы изменилась с 2 января 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

В департаменте пояснили, что цены скорректировали, чтобы компенсировать рост стоимости топлива, электроэнергии и инфляции. При этом уже пятый год наиболее выгодно оплачивать проезд, используя биометрию.

«Стоимость одной поездки теперь составляет 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. Стоимость одной поездки по билетам „Единый“ на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 3,5 рубля», — говорится в материале.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться бесплатными пересадками между метро, МЦД и МЦК, а также с маршрута на маршрут наземного транспорта. Только надо зайти в личный кабинет приложения «Московский транспорт» или «Метро Москвы», чтобы привязать карту «Тройка».

Доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80% от всех билетов тарифного меню. По «Единым» в пригородной зоне стоимость билетов не изменилась.

