В «Клубе 4×4» посоветовали регулярно менять в машине масло для снижения расхода топлива

Многие автомобилисты ищут способы сократить расходы на топливо в условиях постоянного роста цен. Мастера автотехцентра «Клуб 4×4» поделились с Lenta.ru проверенными методами экономии.

Первым делом стоит обратить внимание на колеса. Использование дисков большого диаметра в сочетании с низкопрофильными шинами может увеличить расход топлива, так как тяжелые колеса требуют от двигателя больше усилий для вращения. Для экономии рекомендуется вернуться к заводской размерности шин, что снизит нагрузку на трансмиссию и подвеску.

Важную роль в экономии горючего играет своевременное техническое обслуживание. Регулярная замена масла и всех фильтров поможет избежать перерасхода бензина. На эффективность сжигания топлива влияют вязкость моторного масла, исправность форсунок, бензонасоса и системы охлаждения.