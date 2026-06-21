В «Яндекс Такси» объяснили, как рассчитывается рейтинг пользователя

Рейтинг пассажира в «Яндекс Такси» формируется на основе 40 последних поездок и виден только водителю при получении заказа. Об этом сообщил 360.ru руководитель продукта сервиса Евгений Малахов ходе подкаста «Джентльмены предпочитают» на платформах телеканала.

На работу алгоритмов сервиса он не влияет. По словам Малахова, одна низкая оценка от водителя не обрушит показатель. Чаевые на рейтинг не влияют: и отзыв, и вознаграждение поступают водителю с задержкой и по отдельности, исключая возможность взаимосвязи.

«Если просто пользуешься сервисом, твой рейтинг всегда будет вытягиваться вверх», — сказал он.

При этом история поездок, на основе которой в том числе строится профиль пользователя, не может быть удалена по запросу. Сервис использует ее для предсказания маршрутов: алгоритмы анализируют время суток, день недели, точку отправления и поведенческие паттерны, чтобы предлагать адреса еще до начала ввода.

«Мы за счет алгоритмов пытаемся разобраться в людях так, как они сами в себе не разбираются», — сказал Малахов.

В перспективе сервис рассчитывает предугадывать маршрут без участия пользователя — по голосовой команде или автоматически.