В Госдуме предложили установить дни бесплатной парковки по всей России

Депутаты Госдумы Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин выступили с инициативой установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России. Пояснительная записка к законопроекту оказалась в распоряжении 360.ru.

В документе говорится о бесплатной парковке на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, воскресеньям и в другие отдельные дни, установленные регионами.

Авторы инициативы отметили, что сегодня в российских регионах действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни.

«Это приводит к ситуации, когда граждане разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство», — говорится в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что в Одинцове и Звенигороде увеличат число платных парковок. Благодаря этому планируется уменьшить количество пробок.