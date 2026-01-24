В «Авто.ру» сообщили о подорожании машин премиум-класса в Тюменской области на 34% за год

Рынок элитных автомобилей в Тюменской области в 2025 году отличался нестабильностью: цены на новые авто существенно выросли, хотя их доля в общем объеме продаж снизилась. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на данные «Авто.ру».

По информации экспертов, стоимость новых машин премиум-класса в регионе увеличилась за год с 5,9 до 7,9 миллиона рублей (+34%).

Как пояснил аналитик Георгий Голубев, рост стоимости обусловлен рядом факторов: повышением утилизационного сбора, влиянием инфляции и изменениями в структуре предложений дилеров. Увеличение доли дорогостоящих и высокотехнологичных моделей привело к росту средней суммы сделки.