В ассоциации «ГрузАвтоТранс» рассказали о проблемах ценообразования в сфере грузоперевозок

Президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин в интервью ИА НСН рассказал о проблемах ценообразования в сфере грузоперевозок и предложил изменить систему расчета тарифов, переведя ее на почасовую основу.

Матягин подчеркнул, что текущая система оплаты перевозок, основанная на километраже и тоннаже груза, приводит к демпингу, усталостным явлениям у водителей и высокому уровню аварийности. Переход на почасовую оплату, по его мнению, позволит водителям соблюдать правила дорожного движения и режим труда и отдыха, что повысит безопасность на дорогах.

Новая система также позволит сделать рынок грузоперевозок более прозрачным и контролируемым, что облегчит налогообложение и регулирование отрасли. По словам Матягина, водители будут получать вознаграждение за час работы, что стимулирует их ответственно подходить к выполнению рейсов и обеспечит безопасность на дорогах.