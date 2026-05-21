В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

Утром 21 мая в аэропорту Тамбова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань возобновила работу к 06:35 по московскому времени. Ограничения действовали всю ночь — с 23:30.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко.

Ранее стало известно, что прием и выпуск воздушных судов также ограничивали в аэропорту Шереметьево. Около часа гавань не принимала и не отправляла рейсы, после чего возобновила штатную работу.

Ограничительные меры действовали и во Внукове, Домодедове, аэропортах Нижнего Новгорода и Чебоксар.