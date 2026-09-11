Ura.ru: спокойная езда и техобслуживание помогут водителям экономить бензин

Расход топлива можно сократить без дорогостоящего тюнинга: для этого водителям советуют избегать резких маневров, следить за скоростью и техническим состоянием автомобиля, сообщает Ura.ru .

В ГК «Автодом» сообщили, что отказ от резких ускорений и торможений снижает расход на 20–30%. На трассе наиболее экономичной считают скорость 90 км/ч: при 110 км/ч потребление топлива вырастает на 15–20%, при 130 км/ч — на четверть и более. Круиз-контроль может сберечь до 10% топлива.

На расход также влияют давление в шинах, состояние воздушного фильтра, свечей и датчиков, развал-схождение и катализатор. Падение давления на 0,5 бар добавляет до 2–3% к расходу, а неисправные детали — до 15–25%. Багажники на крыше, открытые окна, лишний груз, работа кондиционера и обогревов также увеличивают нагрузку на двигатель.

Технический директор LYNXauto Андрей Бабушкин посоветовал регулярно обслуживать автомобиль, проверять шины, менять масло и фильтры, а также заправляться на проверенных АЗС. Полный привод обычно расходует на 5–15% больше топлива из-за веса трансмиссии. Эксперты не рекомендуют ездить на нейтрали: на включенной передаче с отпущенным газом подача топлива может отключаться.