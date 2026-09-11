Ura.ru: авиакомпании включают курицу и рыбу в меню из-за вкуса и логистики

Курицу и рыбу часто предлагают пассажирам самолетов из-за питательности, особенностей вкусового восприятия в полете и удобства хранения. Эти продукты также подходят людям с разными диетическими и религиозными ограничениями, сообщает Ura.ru .

На высоте у пассажиров меняется восприятие вкуса. На пищеварение также влияют перепады давления, низкая влажность и ограниченное пространство. Поэтому для бортового меню выбирают блюда, которые сравнительно легко усваиваются и не перегружают организм.

Курица и рыба содержат много белка, необходимого для энергии. Куриное мясо также богато витаминами группы B, железом и цинком. Рыба содержит омега-3 жирные кислоты, полезные для сердечно-сосудистой системы и работы мозга, а насыщенных жиров в ней обычно меньше, чем в красном мясе.

Такие продукты универсальны для пассажиров из разных стран и с различными ограничениями в питании. Для авиаменю используют филе без костей. Современная обработка и упаковка помогают дольше сохранять его качество и снижают риск пищевых отравлений. Кроме того, курица и рыба относительно доступны и позволяют авиакомпаниям разнообразить рацион без значительных расходов.