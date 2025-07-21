Тысячи пассажиров застряли в аэропортах ДФО в ожидании рейсов в Москву

Свыше 2,7 тысячи пассажиров в аэропортах Дальнего Востока ожидают вылета девяти рейсов, задержанных из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры .

«В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты девяти рейсов», — отметили в ведомстве.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль, специалисты проводят мониторинг обстановки для своевременного обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта, оказания им необходимых услуг и недопущения скопления людей в аэропортах. Прокуроры также проводят мобильные приемы пассажиров в зданиях аэровокзалов.

Накануне авиакомпания «Россия» отменила рейсы из Санкт-Петербурга в московские аэропорты Шереметьево и Внуково. В столичном регионе ввели ограничения на прием и отправку самолетов.