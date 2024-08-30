Tutu: выгоднее всего путешествовать на поезде с октября по февраль

Эксперты Tutu провели анализ продаж железнодорожных билетов за прошедший год и определили, когда их выгоднее всего приобретать. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Отмечается, что наиболее выгодные моменты для путешествий на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга — это период с ноября по середину декабря, а также с октября по февраль. В это время стоимость билетов оказывается на 11-13% ниже среднего уровня за год.

Самыми удачными днями для покупки являются пятница и суббота, а воскресенье и понедельник менее предпочтительны.

Среди наиболее выгодных направлений из Москвы можно выделить: Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала и Воронеж.