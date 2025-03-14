ЦПОГИ: российский автопром ждут серьезные изменения при отмене западных санкций

Российский автопром может претерпеть значительные изменения в случае снятия западных санкций. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ).

По словам аналитиков, отмена ограничений откроет путь западным и азиатским автопроизводителям обратно на российский рынок. Эксперты предполагают, что зарубежные компании смогут восстановить местное производство автомобилей в России уже к 2027 году.

Одним из главных аспектов для возвращения станет вопрос локализации производства. Важно отметить, что такие бренды, как Hyundai, Kia, Renault и Nissan, покинувшие российский рынок в 2022–2023 годах, сохранили возможность выкупить свои активы обратно. Это может облегчить их возвращение, однако потребует значительных вложений в восстановление производственных мощностей.