Три новые дороги построят в Москве по концессионным соглашениям

Три новые платные автодороги появятся в Москве по концессионным соглашениям, облегчив жизнь жителям девяти районов города с общим населением более 1,3 миллиона человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Одна из дорог — от улицы Свободы до Живописной — свяжет Покровское-Стрешнево и бывший Тушинский аэродром с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе.

По другой, которая протянется от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, можно будет проехать с севера города до Москвы-Сити и застройки на территории космического центра имени Хруничева.

Третья — от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта — соединит юг и юго-запад столицы с бывшей промзоной ЗИЛ в обход Третьего транспортного кольца.

«Привлечение частных внебюджетных инвестиций в развитие города — это всегда успех для городской администрации, особенно, если эти инвестиции идут на сооружение новой базовой городской инфраструктуры», — заявил директор Центра исследований Умного города НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

По его словам, с этой точки зрения подобные проекты можно только приветствовать.

Он назвал платный режим на дорогах крайне эффективным инструментом перераспределения автомобильных потоков по сети, сводящим к минимуму проблему пробок.