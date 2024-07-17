Три новые дороги построят в Москве по концессионным соглашениям

Три новые платные автодороги появятся в Москве по концессионным соглашениям, облегчив жизнь жителям девяти районов города с общим населением более 1,3 миллиона человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Одна из дорог — от улицы Свободы до Живописной — свяжет Покровское-Стрешнево и бывший Тушинский аэродром с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе.

По другой, которая протянется от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, можно будет проехать с севера города до Москвы-Сити и застройки на территории космического центра имени Хруничева.

Третья — от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта — соединит юг и юго-запад столицы с бывшей промзоной ЗИЛ в обход Третьего транспортного кольца.

«Привлечение частных внебюджетных инвестиций в развитие города — это всегда успех для городской администрации, особенно, если эти инвестиции идут на сооружение новой базовой городской инфраструктуры», — заявил директор Центра исследований Умного города НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

По его словам, с этой точки зрения подобные проекты можно только приветствовать.

Он назвал платный режим на дорогах крайне эффективным инструментом перераспределения автомобильных потоков по сети, сводящим к минимуму проблему пробок.

Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают»

Политический труп или воюющий диктатор? Шесть сценариев будущего Зеленского

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

Демографический провал. Почему нынешние меры поддержки семей не повышают рождаемость

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте