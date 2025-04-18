Трасса от Краснодара до Крымского моста станет платной

С 22 апреля 2025 года трасса А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 Новороссийск — Керчь) станет платной. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор», к которой перешло управление дорогой.

Как пояснили в компании, с декабря 2024 года трасса работала в тестовом бесплатном режиме, а теперь переходит на платную основу. Дорога оборудована системой «Свободный поток» для бесконтактной оплаты проезда. Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составит от 170 до 750 рублей в зависимости от участка.

По данным издания, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявлял, что новая трасса позволит сократить время пути от Краснодара до Крымского моста с шести до двух часов. В качестве альтернативных маршрутов представители «Автодора» назвали федеральную трассу А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» и дорогу через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

Ранее в Госдуме приняли закон о штрафах за неоплату проезда по платным региональным дорогам в Подмосковье. Они составят от трех до 15 тысяч рублей.