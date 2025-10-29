Toyota показала концептуальный прототип новой Corolla на выставке Japan Mobility Show

На выставке Japan Mobility Show в Токио компания Toyota представила концептуальный прототип седана Corolla — одной из самых популярных моделей марки в мире. Этот прототип дает представление о том, как будет выглядеть 13-е поколение модели, написали «Известия» .

Прототип Toyota Corolla имеет заметные отличия во внешнем виде по сравнению с текущим поколением. У него динамичный силуэт с угловатыми линиями и длинное панорамное лобовое стекло. На корме расположен интегрированный спойлер «утиный хвост», который выступает из покатой крыши.

Интерьер автомобиля отличается лаконичностью и включает небольшие экраны цифровой приборной панели и дисплея пассажира, «парящую» центральную консоль с селектором трансмиссии в форме автомобиля и футуристические сиденья.

Ожидается, что серийная версия новой Toyota Corolla появится на рынке в 2026–2027 годах и будет предлагаться с различными типами силовых установок, включая гибридные с ДВС и полностью электрические.