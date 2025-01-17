Toyota назвали самым продаваемым авто с пробегом среди гибридов в 2024 году

В 2024 году самой успешной маркой гибридных автомобилей с пробегом оказалась Toyota, занявшая почти треть рынка. Однако наиболее значительный рост продаж продемонстрировали китайские производители Voyah и LiXiang, чьи объемы увеличились в 1,8 и 2,5 раза соответственно. Эти данные предоставил сайт «Авито Авто».

Согласно исследованию, марка Toyota заняла 27,75% доли рынка гибридных автомобилей. Далее идут бренды LiXiang с долей 20,33% и Honda с 13,29%. Китайский производитель Voyah занял четвертое место с долей 8,06%, написал «ФедералПресс».

Наиболее популярными моделями гибридных автомобилей оказались китайские кроссоверы LiXiang L7 и LiXiang L9, которые заняли 9,32% и 8,34% рынка соответственно. Третье место по популярности занял кроссовер Voyah Free, собравший 6,84% продаж.

Кроме того, заметно выросли продажи таких моделей, как Toyota RAV4 и Toyota Camry, демонстрирующие увеличение на 15,3% и 3,6% соответственно.