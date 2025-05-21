Toyota анонсировала выход популярного кроссовера нового поколения RAV4

Toyota анонсировала выход нового поколения популярного кроссовера RAV4, который теперь будет доступен исключительно в гибридных версиях. Официальная презентация состоялась 21 мая, а сами продажи новинки начнутся в конце 2025 года, написали «Известия» .

Модель построена на усовершенствованной архитектуре TNGA-K, унаследованной от предыдущего поколения. Длина колесной базы осталась неизменной — 2690 мм, а габариты модели практически идентичны предшественнице: длина колеблется от 4595 до 4618 мм, а высота — от 1701 до 1722 мм. Пространство багажного отделения слегка выросло — с 733 до 749 литров.

Новинку выпустят в вариантах с разными стилистическими пакетами: спорт-версия предназначена для динамичной езды, а специальная версия с улучшенной проходимостью заинтересует любителей приключений вне городских улиц.

Toyota намерена представить новинку на рынках более 180 государств, сохраняя позицию флагмана в линейке компактных кроссоверов.