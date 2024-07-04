Терапевт Валеева призвала не ставить кондиционеры в авто на минимальную температуру

Летом особую опасность для здоровья представляют кондиционеры, в том числе и те, что установлены в машинах. Об этом «7Дней» рассказала терапевт Юлия Валеева.

Она объяснила, что под автомобильным кондиционером можно простыть и даже подхватить пневмонию. Поэтому не стоит ставить самую низкую температуру.

Она добавила, что оптимальная разница темперарут за окном и в салоне не должна превышать более пяти градусов. Кроме того, нельзя забывать про окна: они должны быть закрыты, чтобы избежать сквозняка.