Терапевт Валеева призвала не ставить кондиционеры в авто на минимальную температуру
Летом особую опасность для здоровья представляют кондиционеры, в том числе и те, что установлены в машинах. Об этом «7Дней» рассказала терапевт Юлия Валеева.
Она объяснила, что под автомобильным кондиционером можно простыть и даже подхватить пневмонию. Поэтому не стоит ставить самую низкую температуру.
Она добавила, что оптимальная разница темперарут за окном и в салоне не должна превышать более пяти градусов. Кроме того, нельзя забывать про окна: они должны быть закрыты, чтобы избежать сквозняка.
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